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Підрозділ ЗСУ візьме участь у багатонаціональних навчаннях у Німеччині

На полігон Хохенфельс передислокували українську бронетехніку
Зведений підрозділ Збройних сил України протягом наступних трьох тижнів візьме участь у багатонаціональних навчаннях Combined Resolve 8 в Німеччині.
Підрозділ ЗСУ візьме участь у багатонаціональних навчаннях у Німеччині Фото: mil.gov.ua

Напередодні завершилося переміщення зведеного механізованого підрозділу оперативного командування "Південь" на полігон Хохенфельс, повідомляє сайт Міноборони України.

Під час навчань з військовими будуть проведені заняття щодо особливостей догляду за місцевістю і будівлями, проведення розмінування в пішому порядку, на машинах.

Також військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США з метою підвищення сумісності військ і зміцнення партнерських відносин.

Нагадаємо, що в рамках американської місії JMTG-U 40 польських десантників з 6-ї повітрянодесантної бригади беруть участь у підготовці солдатів підрозділу Збройних сил України, який брав участь у довготривалій обороні Донецького аеропорту.

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27 05 2017 16:57
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