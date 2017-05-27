Підрозділ ЗСУ візьме участь у багатонаціональних навчаннях у Німеччині
Напередодні завершилося переміщення зведеного механізованого підрозділу оперативного командування "Південь" на полігон Хохенфельс, повідомляє сайт Міноборони України.
Під час навчань з військовими будуть проведені заняття щодо особливостей догляду за місцевістю і будівлями, проведення розмінування в пішому порядку, на машинах.
Також військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США з метою підвищення сумісності військ і зміцнення партнерських відносин.
Нагадаємо, що в рамках американської місії JMTG-U 40 польських десантників з 6-ї повітрянодесантної бригади беруть участь у підготовці солдатів підрозділу Збройних сил України, який брав участь у довготривалій обороні Донецького аеропорту.
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