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Підрозділи Львівської ОДА взяли на себе функції вивезення сміття зі Львова

Садовий назвав це "ультиматумом президентського намісника"
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада прийняла пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати функції вивезення відходів з міста підрозділам Львівської ОДА.
Підрозділи Львівської ОДА взяли на себе функції вивезення сміття зі Львова Львів. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Садовий заявив, що прийнято рішення передати у тимчасове управління облдержадміністрації комунальне підприємство "Львівспецкомунтранс". Водночас він назвав цю пропозицію "ультиматумом президентського намісника", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У новітній історії ми маємо унікальний приклад, коли намісник президента оголошує пропозицію, ультиматум, що місто має заплатити гроші, щоб запобігти подальшій блокаді, яка може призвести до епідемій і хвороб. Це не ультиматум Садовому, це ультиматум всій громаді Львова", - сказав мер.

Він додав, що в ції ситуації влада міста "має пристати на пропозицію, заплатити гроші і отримати можливість нормально жити і розвиватися".

Директор департаменту поводження з відходами Львівської міської ради Іван Рудницький повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що всі фірми-перевізники вже отримали ліміти на вивезення відходів зі Львова на полігони області.

Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, вранці в п'ятницю департамент житлово-комунального господарства ОДА провів нараду, розробив маршрути вивезення сміття. Йдеться про 6,5 тис. тонн відходів, які планують вивезти за два тижні. Фірми-перевізники відходів вже почали вивезення сміття зі Львова.

Раніше цього ж дня віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що з п'ятниці, 23 червня, зі сміттєвих майданчиків Львова розпочнеться вивезення накопичених 6,5 тис. тонн відходів на полігони області.

Зазначимо, віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що вивезення сміття зі Львова розпочнеться у четвер, 22 червня.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Відтак, Кабінет міністрів України направив до Львова урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубком, яка повинна знайти вихід із сміттєвої кризи, в якій опинилося місто.
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23 06 2017 15:16
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