Підрозділи Львівської ОДА взяли на себе функції вивезення сміття зі Львова
Садовий заявив, що прийнято рішення передати у тимчасове управління облдержадміністрації комунальне підприємство "Львівспецкомунтранс". Водночас він назвав цю пропозицію "ультиматумом президентського намісника", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У новітній історії ми маємо унікальний приклад, коли намісник президента оголошує пропозицію, ультиматум, що місто має заплатити гроші, щоб запобігти подальшій блокаді, яка може призвести до епідемій і хвороб. Це не ультиматум Садовому, це ультиматум всій громаді Львова", - сказав мер.
Він додав, що в ції ситуації влада міста "має пристати на пропозицію, заплатити гроші і отримати можливість нормально жити і розвиватися".
Директор департаменту поводження з відходами Львівської міської ради Іван Рудницький повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що всі фірми-перевізники вже отримали ліміти на вивезення відходів зі Львова на полігони області.
Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, вранці в п'ятницю департамент житлово-комунального господарства ОДА провів нараду, розробив маршрути вивезення сміття. Йдеться про 6,5 тис. тонн відходів, які планують вивезти за два тижні. Фірми-перевізники відходів вже почали вивезення сміття зі Львова.
Раніше цього ж дня віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що з п'ятниці, 23 червня, зі сміттєвих майданчиків Львова розпочнеться вивезення накопичених 6,5 тис. тонн відходів на полігони області.
Зазначимо, віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що вивезення сміття зі Львова розпочнеться у четвер, 22 червня.
Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.
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