ПОЛІТИКА НОВИНИПідрозділи Міністерства внутрішніх справ готуються до деокупації Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підрозділи МВС готуються до деокупації Донбасу, - Аваков
Аваков підкреслив, що звільнення території Донбасу буде поліцейською операцією із залученням миротворчих сил
Арсен Аваков. Фото: unian.net
Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков під час зустрічі з делегацією Американської ради із зовнішньої політики (AFPC), передає прес-служба відомства.
"Сьогодні ми розглядаємо кілька варіантів розвитку сценарію на сході. Ми розуміємо, що звільнення території Донбасу та відновлення контролю над східним кордоном буде поліцейською операцією з залученням миротворчих сил, а не військовою. Сили МВС - поліція та гвардія - готуються до цього варіанту", - сказав міністр.
Раніше Аваков заявляв, що Національна гвардія повинна бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО в рамках мирного плану деокупації.
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06 04 2018 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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