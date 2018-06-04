Підрозділи МВС готуються до деокупації Донбасу, - Аваков

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готуються до деокупації Донбасу.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков під час зустрічі з делегацією Американської ради із зовнішньої політики (AFPC), передає прес-служба відомства.

"Сьогодні ми розглядаємо кілька варіантів розвитку сценарію на сході. Ми розуміємо, що звільнення території Донбасу та відновлення контролю над східним кордоном буде поліцейською операцією з залученням миротворчих сил, а не військовою. Сили МВС - поліція та гвардія - готуються до цього варіанту", - сказав міністр.

Раніше Аваков заявляв, що Національна гвардія повинна бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО в рамках мирного плану деокупації.