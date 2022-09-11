CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін, але білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підрозділи операторів ударних дронів створюють у прикордонних військах білорусі
Фото: з вільних джерел
За даними Генерального штабу ЗСУ, у білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ. Військовослужбовці 38 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади зс рб як "братську" допомогу закупили для потреб особового складу 15 мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії зс рф до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.
У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.
Правоохоронні органи республіки білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян, які мають проукраїнську позицію або критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні.
Нагадаємо, що раніше нові навчання у 2023 році задумали росія та білорусь.
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09 11 2022 08:40 МЕДІА
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