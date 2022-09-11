Підрозділи операторів ударних дронів створюють у прикордонних військах білорусі

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін, але білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Фото: з вільних джерел

За даними Генерального штабу ЗСУ, у білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ. Військовослужбовці 38 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади зс рб як "братську" допомогу закупили для потреб особового складу 15 мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії зс рф до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування. У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА. Правоохоронні органи республіки білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян, які мають проукраїнську позицію або критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні. Нагадаємо, що раніше нові навчання у 2023 році задумали росія та білорусь

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію