Підрозділи Росії здатні впродовж 2-3 годин вторгнутися в Україну, - Турчинов
"Особливе значення приділяється підготовці і проведенню стратегічних командно-штабних навчань" Захід-2017 "в західному військовому окрузі в Білорусії і Калінінградської області в безпосередній близькості від України за участю 100 тис. військовослужбовців. За оцінками військових фахівців, кінцева мета зазначених навчань полягає в перевірці готовності російських військ проводити операції від регіональних до широкомасштабних обмежених воєн в умовах скорочення часу на їх стратегічну підготовку. При їх підготовці до активної фази "Захід-2017", а вони повинні відбутися у вересні цього року, не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів з підготовки до стратегічної наступальної операції", - сказав Турчинов у ході свого виступу, який транслював телеканал "112 Україна".
За його словами, Кремль продовжує готуватися до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні, а й іншим країнам Центральної і Східної Європи. Секретар РНБО також зазначив, що підрозділи РФ, дислоковані поблизу державного кордону, здатні протягом 2-3 годин вторгнутися в Україну.
"У разі прийняття Москвою політичного рішення щодо розширення масштабів збройної агресії проти України, 1-го і 2-го армійські корпуси будуть вести наступальні дії після їх перегрупування і посилення російськими регулярними військами. Російські підрозділи, дислоковані поблизу державного кордону, здатні протягом 2 - 3 годин вторгнутися на територію нашої держави. Готуються до війни і військово-промислові комплекси РФ", - заявив Турчинов.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна зараз відновлює свій "ракетний щит", який повинен стати частиною єдиної системи забезпечення безпеки на Європейському континенті.
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