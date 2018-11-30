Підрозділи ЗСУ потребують міжнародно-правової підтримки, - Порошенко
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради щодо посилення обороноздатності країни, передає "112 Україна".
"Я прошу, щоб підрозділам ЗСУ була надана необхідна міжнародно-правова допомога для того, щоб вони у своїх діях у повній мірі застосовували міжнародні договори і конвенції, учасниками яких є Україна для забезпечення захисту, в тому числі українських військовослужбовців", - заявив президент.
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Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.
Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.
Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".
Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.
Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.
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