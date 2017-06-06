Підрядника АНБ заарештували за витік секретної інформації про втручання РФ у вибори в США
Згідно із федеральною скаргою, 25-річна Віннер, підрядник Pluribus International Corporation з Джорджії, звинувачується у тому, що вона винесла секретні матеріали з урядового об'єкта та передала їх журналістам, повідомляє CNN.
За даними джерел CNN, документ, який передала Віннер, був використаний порталом Intercept, який у понеділок опублікував секретну доповідь Агентства національної безпеки про передбачуване втручання Росії в президентські вибори в США.
Доповідь АНБ від 5 травня містить детальну інформацію про спробу російських служб військової розвідки вчинити у 2016 році кібератаку на одного із постачальників програмного забезпечення для системи голосування перед президентськими виборами в США. Проте у документі не було інформації щодо того, чи зусилля хакерів увінчалися успіхом.
Американський чиновник підтвердив CNN, що документ, опублікований Intercept, є справжнім та належить до секретних документів АНБ.
Повідомляється, що Віннер загрожує до 10 років в'язниці за витік секретної інформації.
Нагадаємо, що ЗМІ опублікували нформацію про те, що російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.
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