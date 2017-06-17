Підрядники дають п'ятирічну гарантію на експлуатацію відремонтованих доріг у Києві, – Кличко
Про це мер столиці заявив у ефірі телеканалу "Київ".
"Наші технології нічим не поступаються, наприклад, німецьким технологіям. Вони такого ж рівня", – зауважив Кличко.
За словами мера, активні ремонтні роботи здійснюють влітку, щоб не спричиняти катастрофічних заторів у місті.
"Ми відремонтуємо приблизно 100 вулиць в Києві. Загалом це 300 км доріг та проїздів, які відповідатимуть європейським стандартам. І підрядники дають гарантію на їх експлуатацію мінімум 5 років", – сказав Кличко.
За словами Кличка, зараз ремонтують вулиці Набережно-Корчуватську, Лугову, Митрополита Шептицького, Кіквідзе, Григорія Сковороди, Кільцеву дорогу. Незабаром розпочнуться роботи на бульварі Дружби Народів, вулиці Олени Теліги та інших дорогах столиці. Завершуються роботи з капітального ремонту на вулиці Васильківській. Розпочався капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту, який востаннє ремонтували у 1995 році. Триває ремонт шляхопроводу на Нивках.
Кличко зазначив, що якщо темпи ремонту доріг не будуть зменшені, то вже за 2-3 роки ситуація із станом столичних автошляхів значно поліпшиться.
Нагадаємо, компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.
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