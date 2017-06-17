Підрядники дають п'ятирічну гарантію на експлуатацію відремонтованих доріг у Києві, – Кличко

Кличко зазначив, що якщо темпи ремонту доріг не будуть зменшені, то вже за два-три роки ситуація поліпшиться

За словами мера Києва Віталія Кличка, столичні дороги ремонтують виключно із застосуванням сучасних технологій, а підрядники дають гарантію на експлуатацію відремонтованих доріг мінімум п'ять років.

Про це мер столиці заявив у ефірі телеканалу "Київ".

"Наші технології нічим не поступаються, наприклад, німецьким технологіям. Вони такого ж рівня", – зауважив Кличко.

За словами мера, активні ремонтні роботи здійснюють влітку, щоб не спричиняти катастрофічних заторів у місті.

"Ми відремонтуємо приблизно 100 вулиць в Києві. Загалом це 300 км доріг та проїздів, які відповідатимуть європейським стандартам. І підрядники дають гарантію на їх експлуатацію мінімум 5 років", – сказав Кличко.

За словами Кличка, зараз ремонтують вулиці Набережно-Корчуватську, Лугову, Митрополита Шептицького, Кіквідзе, Григорія Сковороди, Кільцеву дорогу. Незабаром розпочнуться роботи на бульварі Дружби Народів, вулиці Олени Теліги та інших дорогах столиці. Завершуються роботи з капітального ремонту на вулиці Васильківській. Розпочався капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту, який востаннє ремонтували у 1995 році. Триває ремонт шляхопроводу на Нивках.

Кличко зазначив, що якщо темпи ремонту доріг не будуть зменшені, то вже за 2-3 роки ситуація із станом столичних автошляхів значно поліпшиться.

Нагадаємо, компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.