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Підрив авто зі співробітниками СБУ на Донеччині кваліфікували як теракт

У результаті вибуху один військовослужбовець СБУ загинув на місці події, ще двоє, а також місцевий житель отримали тілесні ушкодження
Військова прокуратура сил АТО кваліфікувала підрив автомобіля у Донецькій області, в якому перебували військовослужбовці СБУ, як терористичний акт.
Підрив авто зі співробітниками СБУ на Донеччині кваліфікували як теракт Фото: ua.censor.net.ua

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"27 червня 2017 року близько 19.00 год. по вул. Садовій у с. Іллінівка Костянтинівського району Донецької області невстановленою особою приведено у дію вибуховий пристрій, в результаті детонації якого знищено автомобіль марки Опель Вектра, в якому перебували військовослужбовці СБ України, а також місцевий житель", – повідомили в ГПУ.

В результаті вибуху один військовослужбовець СБУ загинув на місці події, іншим двом, а також місцевому жителю заподіяні тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

На даний час потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Після надання їм невідкладної медичної допомоги, стабілізації їх стану здоров’я, за їх безпосередньої участі буде проведений комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій.

Наведені обставини кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини та заподіяння інших тяжких наслідків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура сил АТО.

З метою повного з’ясування обставин злочину призначено комплекс криміналістичних та судово-медичних експертиз, проведено огляд місця, допитані свідки події, а також встановлюється вичерпний перелік її очевидців.

Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, в Костянтинівському районі Донецької області був підірваний автомобіль.

Загинув співробітник СБУ полковник Юрій Возний.

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28 06 2017 18:15
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