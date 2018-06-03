Підрив офісу спілки угорців в Ужгороді перекваліфіковано на теракт

Одного з учасників інциденту заарештували на два місяці

Справу щодо підриву офісу Товариства угорської культури в Ужгороді 27 лютого перекваліфіковано на теракт.

Про це заявила прес-секретар прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович, повідомляє "Укрінформ".

У вівторок в Ужгородському міськрайонному суді обирають запобіжний захід двом мешканцям Кропивницького у справі підриву офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Справу розглядають в Ужгороді через те, що саме тут було здійснене правопорушення.

"Прокуратура просить обом обвинувачуваним тримання під вартою без можливості внесення застави. Інкримінують їм умисне знищення та пошкодження чужого майна, також вчора до справи додали нову кваліфікацію злочину – а саме теракт", - повідомила прес-секретар Закарпатської обласної прокуратури Вікторія Попович.

Як повідомляє Мukachevo.net, одному з учасників підриву угорського офісу, громадянину України Білобородьку, суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без призначення застави. В ході судового засідання стало відомо, що підозрюваний є кадровим військовим і брав участь в АТО.

Нагадаємо, 4 лютого в Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.

27 лютого в Ужгороді сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Також стало відомо, що посла України в Угорщині Любов Непоп викликають в угорське МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, в Україні відбувається процес "зростання екстремістських ідей".

"Це видно із законів, прийнятих Верховною Радою України, які серйозно обмежують права меншин. Видається, вони залякують членів угорської національної меншини Закарпаття", - сказав Сійярто, повідомляє сайт угорського уряду.