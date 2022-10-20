Підрив росіянами Каховської ГЕС зупинить водопостачання до Криму на роки – Данілов

РНБО розглядає варіанти такого кроку росіян.

Підрив росіянами Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи з величезною кількістю людських жертв, а також унеможливить водопостачання до Криму на найближчі роки.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив "24 каналу".

"Тоді взагалі я не можу пояснити, як світ має на це реагувати. Тому що це не лише знищення об'єктів інфраструктури. Це буде катастрофа величезних масштабів із величезною кількістю людських жертв", – сказав Данілов.

Він зазначив, що у цьому випадку в найближчі роки буде неможливим водопостачання Криму, а це питання є важливим для росії.

"Якщо росіяни вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може", – наголосив Данілов.

"Інша справа, що вони можуть знищити агрегати, які там є і які виробляли електроенергію для нашої країни. Це вони можуть зробити, у нас є інформація щодо цих речей", – підкреслив секретар РНБО.