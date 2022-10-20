ПОЛІТИКА НОВИНИРНБО розглядає варіанти такого кроку росіян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підрив росіянами Каховської ГЕС зупинить водопостачання до Криму на роки – Данілов
Олексій Данілов Фото: Укрінформ
Підрив росіянами Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи з величезною кількістю людських жертв, а також унеможливить водопостачання до Криму на найближчі роки.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив "24 каналу".
"Тоді взагалі я не можу пояснити, як світ має на це реагувати. Тому що це не лише знищення об'єктів інфраструктури. Це буде катастрофа величезних масштабів із величезною кількістю людських жертв", – сказав Данілов.
Він зазначив, що у цьому випадку в найближчі роки буде неможливим водопостачання Криму, а це питання є важливим для росії.
"Якщо росіяни вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може", – наголосив Данілов.
"Інша справа, що вони можуть знищити агрегати, які там є і які виробляли електроенергію для нашої країни. Це вони можуть зробити, у нас є інформація щодо цих речей", – підкреслив секретар РНБО.
Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) констатував, що росіяни створюють інформаційне поле для атаки на Каховську ГЕС, аби звинуватити в цьому ЗСУ і виправдати чи прикрити свій відступ на Херсонщині.
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