Підривна активність Саакашвілі та НАБУ спочатку зірвала приватизацію ОПЗ, а тепер зупинила завод, - НФ

Саме через цілеспрямовану систематичну дискредитацію цього держпідприємства воно втратило кредитоспроможність і швидко накопичило борги

Зупинка Одеського припортового заводу спричинена підривною інформаційною кампанією, яку вели Міхеїл Саакашвілі та керівництво Національного антикорупційного бюро.

Велике ресурсоємне виробництво з тисячами працівників тепер не лише не розвивається, але й змушене зупинитися для скорочення збитків.

Але всього рік тому Одеський припортовий був рентабельним державним активом (250 мільйонів гривень прибутку за 2015 рік). Після Революції Гідності Уряд Яценюка не лише налагодив прозору ефективну роботу ОПЗ, а й готував підприємство до відкритого приватизаційного конкурсу в липні 2016 року зі стартовою ціною у $520 млн. Західні інвестори були готові вкласти в підприємство навіть більшу суму, йдеться у заяві "Народного фронту".

Все змінилося після того, як тодішній голова Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вирішив дестабілізувати ОПЗ й використати його для дискредитації прем’єра Яценюка. Регулярні п'ятихвилинки губернаторської “чорнухи” дали результат: на приватизацію не надійшло жодної заявки від інвесторів. Навіть зниження стартової ціни вдвічі не врятувало повторний конкурс від зриву. Адже менеджери заводу потрапили під “прес” Національного антикорупційного бюро й корумпованих суддів. За підозрілим збігом обставин, першим заступником голови НАБУ є Гізо Углава – давній соратник Саакашвілі.

Нагадаємо, що сьогодні Одеський припортовий завод заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу у зв'язку з високою ціною на газ.

Раніше, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.