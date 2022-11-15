Підштовхувати путіна до реальних переговорів з Україною закликав лідера Китаю Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та на зустрічі, серед іншого, просив його переконувати президента росії владіміра путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.

Як інформує BFMTV, про це повідомили у Єлисейському палаці.

"Еммануель Макрон просив Китай посприяти донесенню сигналів до президента путіна з метою запобігти деескалації і з серйозними намірами повернутися за стіл переговорів", – йдеться в повідомленні.

У комюніке, опублікованому на сайті Єлисейського палацу, зазначають, що Макрон висловив глибоке занепокоєння намірами росії продовжувати війну проти України і її глобальними наслідками, та сказав, що для подолання цих викликів потрібна тісна координація між Парижем і Пекіном.

"Обидва лідери підтвердили повагу до територіальної цілісності й суверенітету України і погоджуються з необхідністю найшвидшої деескалації. Вони підтвердили рішучу позицію щодо попередження застосування ядерної зброї. Президент Сі висловив підтримку ініціативам президента Франції задля досягнення миру", – зазначено у тексті.

Також повідомили, що Макрон готовий вирушити з візитом до Китаю на початку 2023 року. Ця його зустріч із Сі Цзіньпіном була перша з листопада 2019 року.