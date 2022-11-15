RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Підштовхувати путіна до реальних переговорів з Україною закликав лідера Китаю Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та на зустрічі, серед іншого, просив його переконувати президента росії владіміра путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.
Підштовхувати путіна до реальних переговорів з Україною закликав лідера Китаю Макрон Фото: УНН
Як інформує BFMTV, про це повідомили у Єлисейському палаці. 
 
"Еммануель Макрон просив Китай посприяти донесенню сигналів до президента путіна з метою запобігти деескалації і з серйозними намірами повернутися за стіл переговорів", – йдеться в повідомленні.
 
У комюніке, опублікованому на сайті Єлисейського палацу, зазначають, що Макрон висловив глибоке занепокоєння намірами росії продовжувати війну проти України і її глобальними наслідками, та сказав, що для подолання цих викликів потрібна тісна координація між Парижем і Пекіном. 
 
"Обидва лідери підтвердили повагу до територіальної цілісності й суверенітету України і погоджуються з необхідністю найшвидшої деескалації. Вони підтвердили рішучу позицію щодо попередження застосування ядерної зброї. Президент Сі висловив підтримку ініціативам президента Франції задля досягнення миру", – зазначено у тексті.  
 
Також повідомили, що Макрон готовий вирушити з візитом до Китаю на початку 2023 року. Ця його зустріч із Сі Цзіньпіном була перша з листопада 2019 року. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2022 11:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.