ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та на зустрічі, серед іншого, просив його переконувати президента росії владіміра путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підштовхувати путіна до реальних переговорів з Україною закликав лідера Китаю Макрон
Фото: УНН
Як інформує BFMTV, про це повідомили у Єлисейському палаці.
"Еммануель Макрон просив Китай посприяти донесенню сигналів до президента путіна з метою запобігти деескалації і з серйозними намірами повернутися за стіл переговорів", – йдеться в повідомленні.
У комюніке, опублікованому на сайті Єлисейського палацу, зазначають, що Макрон висловив глибоке занепокоєння намірами росії продовжувати війну проти України і її глобальними наслідками, та сказав, що для подолання цих викликів потрібна тісна координація між Парижем і Пекіном.
"Обидва лідери підтвердили повагу до територіальної цілісності й суверенітету України і погоджуються з необхідністю найшвидшої деескалації. Вони підтвердили рішучу позицію щодо попередження застосування ядерної зброї. Президент Сі висловив підтримку ініціативам президента Франції задля досягнення миру", – зазначено у тексті.
Також повідомили, що Макрон готовий вирушити з візитом до Китаю на початку 2023 року. Ця його зустріч із Сі Цзіньпіном була перша з листопада 2019 року.
Нагадаємо, що раніше Макрон виступив за переговори України з росією.
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