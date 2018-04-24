Підстав для нової хвилі мобілізації в Україні немає, - Полторак
"Щодо чергової хвилі мобілізації, то у нас сьогодні такої потреби немає. Є кілька причин, і одна з них - це те, що нам вдалося провести серйозну роботу з резервом першої черги, тобто з людьми, які мають бойовий досвід", - сказав Полторак в інтерв'ю ВВС.
За його словами, наразі резервісти вже приписані не лише до військкоматів, а й до військових частин.
"Щорічно проводиться навчально-методичний збір, 2-3 тижні їх навчають у бригаді для проведення бойового злагодження. Ці люди готові протягом кількох днів стати до зброї - доукомплектувати підрозділи або сформувати нові частини і виконувати завдання. Ми ... чітко розуміємо, скільки у нас є людей і на що ми можемо розраховувати. Навчилися розраховувати і ризики за необхідності проведення мобілізації. Але ще раз хочу сказати, що такої необхідності я сьогодні не бачу", - зазначив міністр.
Полторак повідомив, що мінімальна зарплата військовослужбовця становить 7,5-7,8 тис. грн і зазначив, що "це невеликі кошти", з огляду на ризики "втратити життя і здоров'я в армії". При цьому він зазначив, що грошове забезпечення в зоні проведення АТО вдалося підвищити з 2,4 тис до 10 тис. грн на місяць.
"Думаю, що головною причиною поповнення ЗСУ контрактниками є мотивація, патріотизм і відчуття відповідальності і необхідності виконати свій чоловічій обов'язок. На другому плані, звичайно, і грошове утримання", - сказав міністр.
На запитання про чисельність ЗС України, він сказав, що "зараз у підпорядкуванні Міноборони є 255 тисяч".
"З них Збройні сили - 250 тис. і 5 тис. - Державна служба транспорту. Кілька днів тому підписав усі акти, і ми завершили прийом цієї служби до складу Міноборони", - сказав Полторак.
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