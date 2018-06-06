Підстав для повернення Росії у G8 нема, - Меркель

Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права

анцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення росії до "Великої вісімки" попри напруженість з США.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання депутата Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини", повідомляє Європейська правда з посиланням на N-TV.

Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.

"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.