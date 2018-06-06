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Підстав для повернення Росії у G8 нема, - Меркель

Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права
анцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення росії до "Великої вісімки" попри напруженість з США.
Підстав для повернення Росії у G8 нема, - Меркель Фото: gettyimages.com

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання депутата Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини", повідомляє Європейська правда з посиланням на N-TV.

Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.

"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.

Нагадаємо, Велика Британія планує використати низку міжнародних самітів для посилення антиросійського альянсу у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.
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06 06 2018 15:36
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