ПОЛІТИКА НОВИНИанцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення росії до "Великої вісімки" попри напруженість з США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підстав для повернення Росії у G8 нема, - Меркель
Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права
Фото: gettyimages.com
Про це вона заявила, відповідаючи на запитання депутата Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини", повідомляє Європейська правда з посиланням на N-TV.
Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.
"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.
Нагадаємо, Велика Британія планує використати низку міжнародних самітів для посилення антиросійського альянсу у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.
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06 06 2018 15:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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