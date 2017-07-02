Підстав для зняття санкцій з Росії немає, - єврокомісар Ган

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що підстав для скасування санкцій проти Росії поки немає.

"Санкції були введені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася", - сказав Ган після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Гана, майбутнє санкцій проти Росії пов'язано з виконанням Мінських домовленостей, чого поки немає.

"Я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій", - підкреслив єврокомісар.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек також заявив, що підстав для обговорення можливості скасування санкцій проти Росії немає, оскільки ситуація, на підставі якої вони були запроваджені, не змінилася.