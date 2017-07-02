ПОЛІТИКА НОВИНИЄврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що підстав для скасування санкцій проти Росії поки немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підстав для зняття санкцій з Росії немає, - єврокомісар Ган
Майбутнє санкцій проти Росії пов'язано з виконанням Мінських домовленостей
Йоханнес Хан Фото: noi.md
"Санкції були введені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася", - сказав Ган після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".
За словами Гана, майбутнє санкцій проти Росії пов'язано з виконанням Мінських домовленостей, чого поки немає.
"Я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій", - підкреслив єврокомісар.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек також заявив, що підстав для обговорення можливості скасування санкцій проти Росії немає, оскільки ситуація, на підставі якої вони були запроваджені, не змінилася.
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07 02 2017 08:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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