Підстави для перебування брата Саакашвілі в Україні закінчилися ще в квітні, - ДМС

Відразу після скасування підстав для перебування в Україні Давид Саакашвілі був зобов'язаний покинути територію України

У Міграційній службі України прокоментували підстави депортації з країни брата колишнього президента Грузії і екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Давида.

"Підстави для перебування Давида Саакашвілі в Україні закінчилися ще в квітні 2017 року, при цьому інформацію про законне скасування дозволу на працевлаштування та посвідки на проживання Давида Саакашвілі поширив 16 квітня в соцмережах його брат Міхеїл. Відразу після скасування підстав для перебування в Україні ця особа зобов'язана була покинути територію України, однак цього зроблено не було", - йдеться в заяві ДМС, опублікованій у Facebook.

При цьому наголошується, що тільки в серпні Міграційною службою було прийнято понад 1400 рішень про примусове повернення іноземців.

"Іноземці, які перебувають в Україні, на рівних правах з громадянами України зобов'язані поважати і дотримуватися українського законодавства. Після того, як закінчилися підстави для перебування на території нашої держави, іноземець зобов'язаний самостійно покинути територію України відповідно до вимог закону", - додали у відомстві.

Як повідомляв iPress.ua, представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.

Згодом стало відомо, що співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

Через деякий час Давида Саакашвілі відпустили з Печерського райвідділу міграційної служби, куди його доправили після затримання.