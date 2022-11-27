Підсумки Grain from Ukraine: уже зібрано майже 150 млн дол

Ініціатива Grain from Ukraine (Зерно з України) присвячена питанню глобальної продовольчої безпеки та має на меті започаткувати доставку українського зерна через Чорноморський коридор до країн, що розвиваються, починаючи з 90-х роковин Голодомору.

Лідери двох десятків країн та міжнародних організацій долучилися до Установчого міжнародного саміту ініціативи Grain from Ukraine (Зерно з України), який відбувся напередодні у Києві, інформує Мінагрополітики.

Серед них – президенти, прем’єр-міністри та інші керівники ЄС, Франції, Німеччини, Бельгії, Угорщини, Литви, Польщі, Фінляндії, Швеції, Естонії, Болгарії, Латвії, Словенії, Хорватії, Нідерландів, Катару, представники інших країн, а також структур ООН, НАТО, Агентства США з міжнародного розвитку та інших міжнародних фундацій із розвитку.

Саміт частково пройшов в онлайн-форматі, однак лідери деяких країн були присутні особисто в Києві.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті заявив, що офіційний Київ планує відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи та потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші. Для цього уряд України виділяє 900 млн грн.

"Зальна сума, яку ми акумулювали для Grain From Ukraine, – уже майже 150 млн доларів", - додав він.

Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту українського зерна і вже виділяє для цього «чималу кількість коштів», заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Угорщина виділить $3,5 млн для поставок продовольства з України, а також забезпечить логістичну підтримку, пообіцяла президент Угорщини Каталін Новак.

Румунія, Болгарія і Хорватія допоможуть Україні наростити експорт зерна та іншої агропродукції завдяки зусиллям з нарощування наявних і створенню нових транзитних коридорів.

Президент Болгарії Румен Радев на саміті повідомив, що Болгарії за останні місяці вдалося транспортувати близько 200 тис. тонн зерна з України через Дунай, і країна має намір продовжувати цей транспортний проєкт.

Німеччина надасть додаткові 10 мільйонів євро для подальших поставок зерна з України в координації зі Всесвітньою продовольчою програмою.

Нідерланди виділять 4 млн євро для Всесвітньої продовольчої програми. «Ми раді підтримати ті країни, які відчувають потребу в продуктах. Ми продовжимо підтримувати мужній народ України», — сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Японія надасть екстрену грантову допомогу в розмірі $14 млн для забезпечення передання пшениці в Сомалі через Всесвітню продовольчу програму ООН, а також виділить близько $14 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою в рамках ініціативи Grain from Ukraine. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

ООН продовжить підтримувати «зернову ініціативу» та роботу спільного координаційного центру в рамках цієї ініціативи, сказав, виступаючи по відеозв'язку, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Ініціатива Grain from Ukraine (Зерно з України) присвячена питанню глобальної продовольчої безпеки та має на меті започаткувати доставку українського зерна через Чорноморський коридор до країн, що розвиваються, починаючи з 90-х роковин Голодомору.