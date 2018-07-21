Підтоплення в Чернігові могло статися через навмисне руйнування зливової каналізації, – комісія

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій припускає, що ймовірною причиною підтоплення приміщень у Чернігові може бути навмисне руйнування зливової каналізації.

"Імовірною причиною можуть бути дії з навмисного руйнування зливової каналізації в цьому районі в минулі роки під час приватної забудови. Повідомлення про цей факт міська рада передає в управління поліції для перевірки факту слідчим шляхом та іншого правового реагування", – заявили на засіданні комісії 21 липня.

У зв'язку з цією ж проблемою могла бути знеструмлена й КНС №4, розташована в цьому районі в низині.

Як зазначається, ситуація по місту після сьогоднішнього дощу контрольована і значно легша ніж була 30 червня.

"На вулицях Декабристів і Михайла Могилянського підтопило розташовані в пониженнях двори, але через поріг вода зайшла тільки в одному будинку. Там одразу надана допомога ДСНС з відкачування, надзвичайна ситуація ліквідовується. У трьох багатоповерхівках підтопило підвали – там теж ситуація контролюється і ліквідовується. Є пошкодження, завдане комунальному майну – утворився, поки ще невеликий, провал на дорозі в районі ЗАЗу, навпроти тубдиспансеру. ... До будинків, де тимчасово припинене водопостачання, організований підвіз питної води. ... У зв'язку з тим, що дощі, відповідно до прогнозу гідрометцентру, триватимуть, усі керівники всіх задіяних у ліквідації підтоплень служб у вихідні залишатимуться готовими організувати роботу в будь-який потрібний момент", – повідомляє офіційний веб-портал Чернігівської міської ради.