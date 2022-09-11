Підтримка фінансами від ЄС: новий пакет допомоги заблокувала Угорщина Міністр фінансів Угорщини відмовився підтримати видачу 18 млрд євро Україні

Уряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета.

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Про це пише Bloomberg. Європейська комісія має сьогодні, 9 листопада, надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива потребуватиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС. Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів. Раніше Угорщина відмовилася фінансувати програму підтримки України

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