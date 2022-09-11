ПОЛІТИКА НОВИНИУряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підтримка фінансами від ЄС: новий пакет допомоги заблокувала Угорщина
Міністр фінансів Угорщини відмовився підтримати видачу 18 млрд євро Україні
Фото: Главком
Про це пише Bloomberg.
Європейська комісія має сьогодні, 9 листопада, надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива потребуватиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.
Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.
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09 11 2022 10:25 МЕДІА
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