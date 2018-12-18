Підтримка в ООН позиції України щодо Криму є чітким сигналом для Росії, - МЗС
Про це заявили у МЗС України після схвалення Генасамблеєю ООН резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів".
"Широка підтримка нашої позиції стосовно Криму та засудження мілітаризації Чорного і Азовського морів є чітким сигналом для Російської Федерації: російські злочини та провокації не залишаються поза увагою світового співтовариства, а держава-агресор понесе відповідальність за правопорушення", - заявили у Міністерстві закордонних справ.
"Україна підтверджує свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту. У цьому зв’язку нова резолюція буде використана в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів", - додали в МЗС.
У міністерстві подякували кожній державі, яка віддала свій голос за резолюцію.
Нагадаємо, що ініційовану Україною резолюцію, співавторами якої стали 40 держав, Генасамблея ООН схвалила 17 грудня. Документ підтримали 66 країн, 19 були проти, зокрема, Росія, Білорусь, Вірменія та Сербія.
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