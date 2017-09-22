Піду у відставку в разі провалу пенсійної реформи, - Гройсман

У той же час, Гройсман висловив упевненість, що Верховна Рада все ж підтримає пенсійну реформу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий піти у відставку з посади, якщо йому не вдасться провести пенсійну реформу.

"З 1 жовтня 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів отримають підвищену пенсію, і достатньо істотну. Якщо я цього не зроблю, будь ласка, я готовий тоді піти у відставку", - сказав глава уряду в ефірі телеканалу "112.Україна" 21 вересня.

У той же час, Гройсман висловив упевненість, що Верховна Рада все ж підтримає пенсійну реформу, а Кабінету міністрів вдасться її реалізувати.

"Я знаю, що ми це зробимо спільно з коаліцією і президентом. Узгодимо ці рішення, вони будуть підписані президентом, і ми їх втілимо", - підсумував прем'єр-міністр.