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Піду у відставку в разі провалу пенсійної реформи, - Гройсман

У той же час, Гройсман висловив упевненість, що Верховна Рада все ж підтримає пенсійну реформу
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий піти у відставку з посади, якщо йому не вдасться провести пенсійну реформу.
Піду у відставку в разі провалу пенсійної реформи, - Гройсман Фото: unian.ua

"З 1 жовтня 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів отримають підвищену пенсію, і достатньо істотну. Якщо я цього не зроблю, будь ласка, я готовий тоді піти у відставку", - сказав глава уряду в ефірі телеканалу "112.Україна" 21 вересня.

У той же час, Гройсман висловив упевненість, що Верховна Рада все ж підтримає пенсійну реформу, а Кабінету міністрів вдасться її реалізувати.

"Я знаю, що ми це зробимо спільно з коаліцією і президентом. Узгодимо ці рішення, вони будуть підписані президентом, і ми їх втілимо", - підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що раніше в Мінфіні заявляли, що проект бюджетної резолюції на 2018-2020 роки, який переданий до парламенту, передбачає, що протягом трьох років дефіцит Пенсійного фонду не буде збільшуватися, однак далі він буде поступово ліквідований.

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22 09 2017 11:08
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