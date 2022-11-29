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Підводну електричну мережу Celtic Interconnector запустять Франція та Ірландія в 2027 році

Франція та Ірландія уклали договір для старту проєкту Celtic Interconnector, який з’єднає мережу Ірландії з континентом. Будівництво мережі, що з’єднає Бретань (Франція) з Корком (Ірландія), розпочнеться у 2023 році
Підводну електричну мережу Celtic Interconnector запустять Франція та Ірландія в 2027 році Фото: УНН
Про це пише Euroactiv.
 
У церемонії підписання договору взяв участь прем’єр-міністр Ірландії Мішель Мартін, який прибув до Парижа, та міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше. Кабель протяжністю 575 кілометрів матиме потужність передачі 700 мегаватів. Він коштує 1,623 мільярда євро.
 
Згідно з франко-ірландською угодою, кабелі будуть побудовані Siemens Energy і французьким виробником кабелів Nexans за фінансування в розмірі 800 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку.
 
Окрім створення кращих зв’язків між європейським континентом і зменшення залежності від зовнішніх потоків енергії, Celtic Interconnector дозволить Ірландії експортувати електроенергію зі своїх морських вітрових електростанцій. Ірландія, як і решта Європи, наразі страждає від енергетичної кризи, а завдяки мережі країна зможе отримувати електроенергію за низькою ціною.
 
Своєю чергою, це перекинеться на Францію, яка цього року зіткнулася з перебоями у своєму ядерному виробництві та була змушена покладатися на збільшення імпорту електроенергії. За словами Паньє-Рунаше, проєкт дозволить імпортувати та експортувати електроенергію, "достатню для забезпечення 450 000 будинків".
 
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29 11 2022 20:52
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