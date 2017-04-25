Підводний човен США вже біля берегів КНДР

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, пообіцяв "врешті-решт вирішити" проблему КНДР

Атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув до берегів ПІвнічної Кореї.

Таким чином цей човен повинен приєднатися до ударної групи на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон", - повідомляє видання "BBC Україна".

У вівторок Північна Корея святкує 85-річчя заснування своєї армії. Зазвичай у цей день Пхеньян влаштовував показові випробування ракет. Однак цього разу, за даними південнокорейського агентства Йонхап, влада країни обмежиться масштабними артилерійськими стрільбами.

В останні тижні КНДР і США обмінялися різкими публічними заявами на адресу один одного. Північна Корея попередила, що відповість ударом на можливий ядерний удар із боку США.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, пообіцяв "врешті-решт вирішити" проблему КНДР.

Фото:AFP