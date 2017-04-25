Підводний човен США вже біля берегів КНДР
Таким чином цей човен повинен приєднатися до ударної групи на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон", - повідомляє видання "BBC Україна".
У вівторок Північна Корея святкує 85-річчя заснування своєї армії. Зазвичай у цей день Пхеньян влаштовував показові випробування ракет. Однак цього разу, за даними південнокорейського агентства Йонхап, влада країни обмежиться масштабними артилерійськими стрільбами.
В останні тижні КНДР і США обмінялися різкими публічними заявами на адресу один одного. Північна Корея попередила, що відповість ударом на можливий ядерний удар із боку США.
Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, пообіцяв "врешті-решт вирішити" проблему КНДР.
Фото:AFP
Раніше адміністрація США пішла на нестандартний крок, запросивши американський сенат у повному складі відвідати Білий дім для участі в екстреній нараді щодо ядерної програми Північної Кореї.
За словами командування американської армії, група військових кораблів, яку очолює авіаносець "Карл Вінсон", підійде до Корейського півострова протягом найближчих днів, попри суперечливі повідомлення про місцезнаходження цієї авіаносної групи. Повідомлення про це з'являлися минулого тижня.
У понеділок державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що готові потопити "великого звіра" "Карла Вінсона" одним ударом.
Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.
Також Пхеньян пригрозив потопити американський авіаносець "Карл Вінсон"у складі авіаносної групи США, яку було відправлено американською адміністрацією до Корейського півострова.
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