Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Підвищення "мінімалки" збільшить інфляцію, - НБУ

Підвищення мінімалки в Україні збільшить інфляцію на 1%
Підвищення мінімалки має двоякий ефект: з одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за оцінками НБУ, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%.
Підвищення "мінімалки" збільшить інфляцію, - НБУ Фото:пресс-служба НБУ

"Щодо інфляції в 2017 році у нас залишається та ж мета - 8% плюс-мінус 2%. Підвищення мінімалки має двоякий ефект. З одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за нашими оцінками, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%", -  заявив заступник глави Нацбанку Олег Чурій в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, на цьому тижні НБУ презентує інфляційний звіт з оновленим прогнозом щодо інфляції.

"Але навіть з підвищенням мінімалки ми будемо біля нашої мети 8% плюс-мінус 2%", - підкреслив банкір.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроект №5130 про підвищення мінімальних зарплат до 3200 грн, необхідний для затвердження державного бюджету на 2017 рік.

Відзначимо, що у Міністерстві соціальної політики стверджують, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень не викличе зростання цін на споживчі товари і послуги.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначав, що підвищення мінімальної зарплати вплине на кількість субсидій для українців тільки в 2018 році.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2017 15:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat