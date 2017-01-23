Підвищення "мінімалки" збільшить інфляцію, - НБУ

Підвищення мінімалки має двоякий ефект: з одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за оцінками НБУ, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%.

"Щодо інфляції в 2017 році у нас залишається та ж мета - 8% плюс-мінус 2%. Підвищення мінімалки має двоякий ефект. З одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за нашими оцінками, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%", - заявив заступник глави Нацбанку Олег Чурій в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, на цьому тижні НБУ презентує інфляційний звіт з оновленим прогнозом щодо інфляції.

"Але навіть з підвищенням мінімалки ми будемо біля нашої мети 8% плюс-мінус 2%", - підкреслив банкір.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроект №5130 про підвищення мінімальних зарплат до 3200 грн, необхідний для затвердження державного бюджету на 2017 рік.

Відзначимо, що у Міністерстві соціальної політики стверджують, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень не викличе зростання цін на споживчі товари і послуги.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначав, що підвищення мінімальної зарплати вплине на кількість субсидій для українців тільки в 2018 році.