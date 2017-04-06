БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа словами Андрія Реви, після підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 гривень з 1 січня 2017 року до Пенсійного фонду надійшло додаткових 11 мільярдів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підвищення мінімальної зарплати поповнило Пенсійний фонд на 11 мільярдів гривень, – Рева
За словами міністра соціальної політики, тепер, маючи цей ресурс, можна говорити про осучаснення пенсій
Андрій Рева. Фото: bigmir)net
Про це міністр соціальної політики заявив у ефірі Еspreso.tv.
"Хочу доповісти, що за п'ять місяців додатково, понад план, до Пенсійного фонду надійшло 11 мільярдів гривень", – сказав Рева.
За його словами, тепер, маючи цей ресурс, вже можна говорити про майбутнє осучаснення пенсій.
"У січні ми б цього зробити не змогли, бо у нас не було цих грошей. Але з тим, як у нас зростає заробітна плата, з'являється цей ресурс", – додав міністр.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева запевнив, що Світовий банк, який працював разом з МВФ та урядом на проектом закону про пенсійну реформу, підтримує його.
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