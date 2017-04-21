Підвищення пенсійного віку важливо для подальшої співпраці з Україною, - МВФ
Відповідну заяву зробив директор європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Пол Томсен, повідомляє УНІАН.
"Пенсії дуже-дуже низькі, їх реальний розмір був зменшений інфляцією. Є необхідність їх збільшення, але це повинно відбуватися паралельно з параметричними змінами у пенсійній системі, які дозволять відновити фінансову життєздатність", - зазначив Томсен.
Також він наголосив, що це питання є дискусійним в контексті наступного перегляду програми співпраці МВФ і України.
Голова місії МВФ по Україні Рон ван Роден переконаний, що пенсійна система України не відповідає викликам сучасності і потребує термінового реформування.
У свою чергу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко поставив під сумнів професійні здібності голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Рона ван Родена.
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