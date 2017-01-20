Підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до банкрутства вітчизняного виробника, - Ляшко

Ляшко вимагав від уряду відмовитися від ідеї підняття тарифів, тому що цей крок вдарить по добробуту людей

Зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення неприпустимий і призведе до збільшення собівартості продукції української промисловості і скорочення робочих місць.

"За великим рахунком, "Укрзалізниця" банкрутить нашого національного виробника. Що таке підвищення тарифів? Це збільшення собівартості продукції, це як наслідок скорочення робочих місць, в тому числі в металургії, вугільній галузі", - заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "События" на ТРК "Україна".

Ситуація, за словами політика, ускладнюється тим, що зараз національний виробник знаходиться в складних умовах – у нього немає можливості взяти дешеві "довгі" кредити, нестабільна гривня та зовнішні ринки.

"Треба навпаки – не підвищувати тарифи для того, щоб дати можливість нашому національному виробнику бути конкурентоспроможними", - сказав Ляшко.

Ляшко вимагав від уряду відмовитися від ідеї підняття тарифів, тому що цей крок вдарить по добробуту людей.

"Підвищення тарифів на залізничні перевезення в підсумку призведе до того, що будуть скорочені робочі місця на величезній кількості промислових підприємств. У підсумку - втратить Україна. Тому треба не підвищувати тарифи, а треба дати дешеві кредити національному виробнику, треба створювати робочі місця і треба піднімати людям зарплати", - резюмував Олег Ляшко.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила приведення норм національного законодавства у відповідність до положень про дорожнє перевезення небезпечних вантажів.