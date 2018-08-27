Підвищення цін на газ не вплине на розмір платежів для отримувачів субсидій, - Розенко
"Ймовірний перерахунок ціни на газ на отримувачах субсидій жодним чином не позначиться, тому що вони платять і платитимуть фіксовану суму. Ті люди, які будуть відчувати, що вони не в змозі самостійно повністю платити за житлово-комунальні послуги або газ, мають звернутися до управління соцзахисту і оформити субсидію", - повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.
За його словами, у Міністерстві соціальної політики планують найближчим часом скоригувати систему надання субсидій населенню та виправити ті проблеми, які турбують громадян.
"Так, потрібно вдосконалювати систему субсидій, посилювати адресність і робити постійну верифікацію. Але найголовніше - система субсидій має залишатися простою і доступною", - додав Розенко.
Додамо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення - це зобов’язання України, які вона визнає і має виконати.
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