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Підвищення цін на газ не вплине на розмір платежів для отримувачів субсидій, - Розенко

Віце-прем'єр також додав, що рішення про підвищення цін на газ ухвалять після коригування системи субсидій
Підвищення цін на газ для населення, яке залишається головною вимогою Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною, не вплине на розмір платежів за комунальні послуги для отримувачів субсидій.
Підвищення цін на газ не вплине на розмір платежів для отримувачів субсидій, - Розенко Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

"Ймовірний перерахунок ціни на газ на отримувачах субсидій жодним чином не позначиться, тому що вони платять і платитимуть фіксовану суму. Ті люди, які будуть відчувати, що вони не в змозі самостійно повністю платити за житлово-комунальні послуги або газ, мають звернутися до управління соцзахисту і оформити субсидію", - повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.

За його словами, у Міністерстві соціальної політики планують найближчим часом скоригувати систему надання субсидій населенню та виправити ті проблеми, які турбують громадян.

"Так, потрібно вдосконалювати систему субсидій, посилювати адресність і робити постійну верифікацію. Але найголовніше - система субсидій має залишатися простою і доступною", - додав Розенко.

Додамо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення - це зобов’язання України, які вона визнає і має виконати.

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27 08 2018 11:55
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