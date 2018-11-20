Підвищення цін на газ принесе у державний бюджет 9 млрд гривень

Ефект від підвищення цін на газ у 2019 році Кабінет міністрів оцінює в 9 млрд грн.

"Додатковий ресурс становить 9 млрд грн за рахунок підвищення ціни на газ для забезпечення побутових споживачів і виробників тепловою енергією за рішенням уряду", - йдеться у порівняльній таблиці бюджетних висновків Верховної Ради при доопрацюванні проекту держбюджету на 2019 рік, інформує "Інтерфакс-Україна".

Загалом Кабмін оцінює можливі надходження від рентної плати за користування надрами для видобутку газу на рівні 40,142 млрд грн, про що свідчить доопрацьований до другого читання проект держбюджету на наступний рік.