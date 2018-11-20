Підвищення цін на газ принесе у державний бюджет 9 млрд гривень
"Додатковий ресурс становить 9 млрд грн за рахунок підвищення ціни на газ для забезпечення побутових споживачів і виробників тепловою енергією за рішенням уряду", - йдеться у порівняльній таблиці бюджетних висновків Верховної Ради при доопрацюванні проекту держбюджету на 2019 рік, інформує "Інтерфакс-Україна".
Загалом Кабмін оцінює можливі надходження від рентної плати за користування надрами для видобутку газу на рівні 40,142 млрд грн, про що свідчить доопрацьований до другого читання проект держбюджету на наступний рік.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
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