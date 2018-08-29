НОВИНИКабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань із продажу природного газу за зниженою ціною до кінця вересня 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підвищення ціни на газ відклали ще на місяць
Переговори з МВФ щодо ціни на газ досі тривають
Фото: oilreview.kiev.ua
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 29 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляється, переговори з МВФ щодо ціни на газ досі тривають, тому, з огляду на завершення терміну дії положення, виникла необхідність у його продовженні.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.
Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.
Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.
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29 08 2018 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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