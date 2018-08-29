Підвищення ціни на газ відклали ще на місяць

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань із продажу природного газу за зниженою ціною до кінця вересня 2018 року.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 29 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, переговори з МВФ щодо ціни на газ досі тривають, тому, з огляду на завершення терміну дії положення, виникла необхідність у його продовженні.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.