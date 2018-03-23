Підйомник на курорті в Грузії вийшов з ладу через помилку оператора

Аварія на канатній дорозі грузинського гірськолижного курорту Гудаурі сталася через помилку оператора.

Він виконав неправильні дії після падіння напруги, заявив голова Мінекономрозвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі, пише "Інтерфакс-Україна".

Падіння напруги 16 березня було підтверджено вилученими записами, пояснив міністр, і після цього оператор мав виконати певну послідовність дій для забезпечення безпеки туристів - перевести підйомник на дизель-генератор і спустити вниз людей, які залишилися в кріслах.

"На жаль, він припустився помилки, не діяв за інструкцією, це був фактор людської помилки", - зазначив Кумсішвілі.

Відповідний висновок експертів буде скеровано Міністерству внутрішніх справ, яке здійснює розслідування інциденту. Міністр також уточнив, що оператора вже відсторонено від роботи на курорті.

Нагадаємо, 16 березня в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.

За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.