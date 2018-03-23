Підйомник на курорті в Грузії вийшов з ладу через помилку оператора
Він виконав неправильні дії після падіння напруги, заявив голова Мінекономрозвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі, пише "Інтерфакс-Україна".
Падіння напруги 16 березня було підтверджено вилученими записами, пояснив міністр, і після цього оператор мав виконати певну послідовність дій для забезпечення безпеки туристів - перевести підйомник на дизель-генератор і спустити вниз людей, які залишилися в кріслах.
"На жаль, він припустився помилки, не діяв за інструкцією, це був фактор людської помилки", - зазначив Кумсішвілі.
Відповідний висновок експертів буде скеровано Міністерству внутрішніх справ, яке здійснює розслідування інциденту. Міністр також уточнив, що оператора вже відсторонено від роботи на курорті.
Нагадаємо, 16 березня в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.
За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.
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