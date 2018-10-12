Пєсков: непродовження Україною договору про дружбу з Росією викликає жаль
Підписаний 10 грудня президентом України Петром Порошенком закон "Про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією" Песков назвав "проявом неповаги до громадян України", пише ТАСС.
"Очевидно одне - навряд чи цей крок (рішення не продовжувати договір з РФ - ред) можна розцінювати як крок, який в інтересах українців - тих самих українців, з якими нас пов'язують узи родинних і братських відносин, незважаючи ні на що", - сказав прес-секретар Володимира Путіна.
Він додав, що рішення України викликає жаль Кремля.
"Можна висловити лише жаль у зв'язку з тим, що українське керівництво приймає такі необачні рішення. З нашої точки зору, це є проявом неповаги до свого власного народу, до його інтересів", - додав Пєсков.
Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.
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