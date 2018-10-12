Пєсков: непродовження Україною договору про дружбу з Росією викликає жаль

"Очевидно одне - навряд чи цей крок можна розцінювати як крок, який в інтересах українців"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі шкодують через непродовження Києвом договору про дружбу з РФ, адже росіян з українцями "пов'язують узи родинних і братських відносин".

Підписаний 10 грудня президентом України Петром Порошенком закон "Про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією" Песков назвав "проявом неповаги до громадян України", пише ТАСС.

"Очевидно одне - навряд чи цей крок (рішення не продовжувати договір з РФ - ред) можна розцінювати як крок, який в інтересах українців - тих самих українців, з якими нас пов'язують узи родинних і братських відносин, незважаючи ні на що", - сказав прес-секретар Володимира Путіна.

Він додав, що рішення України викликає жаль Кремля.

"Можна висловити лише жаль у зв'язку з тим, що українське керівництво приймає такі необачні рішення. З нашої точки зору, це є проявом неповаги до свого власного народу, до його інтересів", - додав Пєсков.