ПОЛІТИКА НОВИНИРосія не згодна з терміном "окупація" щодо включення до складу СРСР країн Балтії і не вважає за можливе вести мову щодо будь-якої компенсації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пєсков: ні про які компенсації країнам Балтії не може йти й мови
У Кремлі переконані, що в інфраструктуру країн Балтії був зроблений значний внесок під час Радянського Союзу
Фото: kremlin.ru
Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Ми, звичайно ж, не згодні взагалі з терміном "радянська окупація. Ми не згодні, що може заходити мова про якісь компенсації. І не потрібно також забувати про той внесок, який був внесений в розвиток - інфраструктурний, економічний, і соціальний - країн Балтії під час Радянського Союзу", - сказав речник Кремля.
Як повідомляв iPress.ua, Латвія та Естонія розглядають можливість висунути вимогу до РФ про стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію. Зокрема, про це йдеться у заяві міністрів юстиції обох країн, підписаній після спільного засідання урядів Естонії і Латвії.
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