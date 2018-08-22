Пєсков: ні про які компенсації країнам Балтії не може йти й мови

У Кремлі переконані, що в інфраструктуру країн Балтії був зроблений значний внесок під час Радянського Союзу

Росія не згодна з терміном "окупація" щодо включення до складу СРСР країн Балтії і не вважає за можливе вести мову щодо будь-якої компенсації.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми, звичайно ж, не згодні взагалі з терміном "радянська окупація. Ми не згодні, що може заходити мова про якісь компенсації. І не потрібно також забувати про той внесок, який був внесений в розвиток - інфраструктурний, економічний, і соціальний - країн Балтії під час Радянського Союзу", - сказав речник Кремля.

Як повідомляв iPress.ua, Латвія та Естонія розглядають можливість висунути вимогу до РФ про стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію. Зокрема, про це йдеться у заяві міністрів юстиції обох країн, підписаній після спільного засідання урядів Естонії і Латвії.