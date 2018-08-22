Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Пєсков: ні про які компенсації країнам Балтії не може йти й мови

У Кремлі переконані, що в інфраструктуру країн Балтії був зроблений значний внесок під час Радянського Союзу
Росія не згодна з терміном "окупація" щодо включення до складу СРСР країн Балтії і не вважає за можливе вести мову щодо будь-якої компенсації.
Пєсков: ні про які компенсації країнам Балтії не може йти й мови Фото: kremlin.ru

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми, звичайно ж, не згодні взагалі з терміном "радянська окупація. Ми не згодні, що може заходити мова про якісь компенсації. І не потрібно також забувати про той внесок, який був внесений в розвиток - інфраструктурний, економічний, і соціальний - країн Балтії під час Радянського Союзу", - сказав речник Кремля.

Як повідомляв iPress.ua, Латвія та Естонія розглядають можливість висунути вимогу до РФ про стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію. Зокрема, про це йдеться у заяві міністрів юстиції обох країн, підписаній після спільного засідання урядів Естонії і Латвії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2018 15:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.