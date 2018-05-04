Пєсков про можливі санкції США: у Росії нема олігархів
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА "Новости".
Крім того, як заявив Пєсков, Росія не отримувала підтверджень про допит російських бізнесменів у США.
"Всі новинні приводи, які ви згадали, вони дійсно досить рясно фігурують у повідомленнях ЗМІ напередодні і сьогодні, в тому числі і в першу чергу в англосаксонських ЗМІ. Але жодних офіційних підтверджень чи офіційних заяв на цей рахунок ми не бачимо", - сказав Пєсков.
Він також додав, що в Росії немає олігархів.
"Фразу "російські олігархи" вважаємо недоречною. Давно минув той час, коли в Росії були олігархи, в Росії немає олігархів", - зазначив Пєсков.
Нагадаємо, що американський телеканал CNN повідомляє, що Білий дім збирається ввести санкції проти кількох російських олігархів, які причетні до втручання у вибори президента США в 2016 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО