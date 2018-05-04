Пєсков про можливі санкції США: у Росії нема олігархів

"Давно минув той час, коли в Росії були олігархи"

У Кремлі кажуть, що не отримували офіційних підтверджень інформації про можливе включення бізнесменів з РФ у санкційні списки США і стверджують, що в Росії нема олігархів.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА "Новости".

Крім того, як заявив Пєсков, Росія не отримувала підтверджень про допит російських бізнесменів у США.

"Всі новинні приводи, які ви згадали, вони дійсно досить рясно фігурують у повідомленнях ЗМІ напередодні і сьогодні, в тому числі і в першу чергу в англосаксонських ЗМІ. Але жодних офіційних підтверджень чи офіційних заяв на цей рахунок ми не бачимо", - сказав Пєсков.

Він також додав, що в Росії немає олігархів.

"Фразу "російські олігархи" вважаємо недоречною. Давно минув той час, коли в Росії були олігархи, в Росії немає олігархів", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що американський телеканал CNN повідомляє, що Білий дім збирається ввести санкції проти кількох російських олігархів, які причетні до втручання у вибори президента США в 2016 році.