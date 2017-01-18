Пєсков про заяву Савченко: Питання Криму Росія не обговорюватиме ні з ким

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що питання Криму не є дискусійним для Москви.

"Це питання є абсолютно недискусійним і незаперечним для Росії. Ми не обговорюємо статус і майбутнє становище російських регіонів. Це не питання для обговорення з ким би то не було", - заявив Пєсков, коментуючи слова народного депутата України Надії Савченко, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, народна депутатка Надія Савченко заявила, що повернути окуповані території Донбасу під контроль України можна тільки шляхом відмови України від анексованого Криму на користь Росії.