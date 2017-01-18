ПОЛІТИКА НОВИНИРечник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що питання Криму не є дискусійним для Москви.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пєсков про заяву Савченко: Питання Криму Росія не обговорюватиме ні з ким
Пєсков назвав це питання "абсолютно недискусійним"
Дмитро Пєсков. Фото: yuga.ru
"Це питання є абсолютно недискусійним і незаперечним для Росії. Ми не обговорюємо статус і майбутнє становище російських регіонів. Це не питання для обговорення з ким би то не було", - заявив Пєсков, коментуючи слова народного депутата України Надії Савченко, повідомляє "Радіо Свобода".
Нагадаємо, народна депутатка Надія Савченко заявила, що повернути окуповані території Донбасу під контроль України можна тільки шляхом відмови України від анексованого Криму на користь Росії.
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