НОВИНИПрес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на прохання прокоментувати заяву віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко про те, що Київ готовий передати Росії 23 росіян, засуджених на Україні, в обмін на режисера Олега Сенцова і інших громадян України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пєсков прокоментував можливість обміну Сенцова: Цим займається спецгрупа
У Кремлі поки не готові говорити про можливість обміну 23 засуджених в Україні росіян на режисера Олега Сенцова та інших українських громадян, подібними питаннями займається спеціальна робоча група
Дмитро Пєсков. Фото: ria.ru
"Я не можу відповісти на це ваше запитання. Ви знаєте, що є спеціальна робоча група, яка займається", - заявив він.
"Також цими питаннями займається з української сторони Медведчук, він уже сприяв проведенню низки таких успішних операцій, тому про кого саме йде мова і т.д. - це все вже будуть промовляти фахівці і представники в рамках наявної робочої групи. Поки голослівно нічого сказати вам не можу", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, Україна готова передати Російській Федерації 23 росіян для звільнення українських політв'язнів.
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04 06 2018 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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