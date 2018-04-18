Пєсков прокоментував план Авакова по Криму й Донбасу
Таким чином він прокоментував слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про стратегію "step by step" щодо Криму і Донбасу, передає RT.
"Ви знаєте, що є Мінські домовленості, якраз проблеми Донбасу можуть вирішуватися за загальним консенсусу тільки шляхом реалізації Мінських домовленостей", - сказав Пєсков.
За словами спікера, реалізація Мінських угод блокується українською стороною.
"Що стосується Криму, то такі згадки Криму ми вважаємо недоречним. Крим - це регіон Росії. Долі регіонів Росії не обговорюються ні з якими державами", - додав Пєсков.
Раніше Арсен Аваков у своєму мікроблозі у Twitter написав, що обговорив із заступником держсекретаря США Уессом Мітчеллом ситуацію в Криму і на Донбасі.
Нагадаємо, що Арсен Аваков пропонує вводити миротворців на окуповану територію Донбасу поетапно.
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