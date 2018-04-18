Пєсков прокоментував план Авакова по Криму й Донбасу

"Крим - це регіон Росії. Долі регіонів Росії не обговорюються ні з якими державами"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков важає, що ситуацію на Донбасі можна вирішити шляхом реалізації Мінських домовленостей.

Таким чином він прокоментував слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про стратегію "step by step" щодо Криму і Донбасу, передає RT.

"Ви знаєте, що є Мінські домовленості, якраз проблеми Донбасу можуть вирішуватися за загальним консенсусу тільки шляхом реалізації Мінських домовленостей", - сказав Пєсков.

За словами спікера, реалізація Мінських угод блокується українською стороною.

"Що стосується Криму, то такі згадки Криму ми вважаємо недоречним. Крим - це регіон Росії. Долі регіонів Росії не обговорюються ні з якими державами", - додав Пєсков.

Раніше Арсен Аваков у своєму мікроблозі у Twitter написав, що обговорив із заступником держсекретаря США Уессом Мітчеллом ситуацію в Криму і на Донбасі.

Нагадаємо, що Арсен Аваков пропонує вводити миротворців на окуповану територію Донбасу поетапно.