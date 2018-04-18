Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Пєсков прокоментував план Авакова по Криму й Донбасу

"Крим - це регіон Росії. Долі регіонів Росії не обговорюються ні з якими державами"
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков важає, що ситуацію на Донбасі можна вирішити шляхом реалізації Мінських домовленостей.
Пєсков прокоментував план Авакова по Криму й Донбасу Фото: kremlin.ru

Таким чином він прокоментував слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про стратегію "step by step" щодо Криму і Донбасу, передає RT.

"Ви знаєте, що є Мінські домовленості, якраз проблеми Донбасу можуть вирішуватися за загальним консенсусу тільки шляхом реалізації Мінських домовленостей", - сказав Пєсков.

За словами спікера, реалізація Мінських угод блокується українською стороною.

"Що стосується Криму, то такі згадки Криму ми вважаємо недоречним. Крим - це регіон Росії. Долі регіонів Росії не обговорюються ні з якими державами", - додав Пєсков.

Раніше Арсен Аваков у своєму мікроблозі у Twitter написав, що обговорив із заступником держсекретаря США Уессом Мітчеллом ситуацію в Криму і на Донбасі. 

Нагадаємо, що Арсен Аваков пропонує вводити миротворців на окуповану територію Донбасу поетапно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2018 16:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.