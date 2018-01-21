Пєсков стверджує, що не говорив про зустрічі Путіна і Порошенка

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечує інтерпретацію деяких ЗМІ його слів про контакти глави російської держави Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком.

"Ніхто ні про які зустрічі і не говорив", – пояснив Пєсков у коментарі ТАСС.

"В інтерв'ю я не сказав, що такі зустрічі були", – підкреслив він.

В інтерв'ю для програми "Действующие лица..." на каналі "Россия 1" ведуча запитала в Пєскова, коли відбулася остання зустріч Путіна та Порошенка. Тоді ж вона нагадала про те, що "в минулому році з'явилися такі контакти, про які пресі потім повідомляли через кілька місяців" (вона мала на увазі події травня 2017 року, коли Порошенко заявив, що двома місяцями раніше він мав телефонну розмову з Путіним, про яку публічно тоді не повідомили).

Відповідаючи на запитання, прес-секретар президента РФ не підтвердив, що саме зараз мова йде про будь-які зустрічі Путіна саме з Порошенком, а говорив, як стверджує тепер, про міжнародні контакти в цілому.

"У президента величезна кількість зустрічей, контактів, які не носять публічного характеру, про які ми не повідомляємо, це звичайна практика. Робочий день президента ... набагато насиченіший і змістовніший, ніж це можна побачити по телевізору. Тому дійсно є місце зустрічам, про які ми не повідомляємо ЗМІ", – зазначив він.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента України заперечили інформацію про таємні зустрічі Петра Порошенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.