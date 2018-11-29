ПОЛІТИКА НОВИНИУ Кремлі негативно сприймають заклик президента України Петра Порошенка до НАТО відправити кораблі в Азовське море.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пєсков відреагував на заклик Порошенка про кораблі НАТО
На його думку, в основі таких закликів - пределекторальні й внутрішньополітичні інтереси Порошенка
Фото: tass.ru
"Сама постановка питання націлена на подальше провокування напруженості, на продовження провокаційної лінії", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає RT.
На його думку, в основі таких закликів - пределекторальні й внутрішньополітичні інтереси Порошенка.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
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