Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не підтримує Twitter-дипломатію і не радить американській владі погіршувати ситуацію в Сирії.

"Ми прихильники серйозних підходів. Як і раніше вважаємо, що важливо не робити кроків, які можуть нашкодити і без того хиткій ситуації", - сказав Пєсков, передають "РИА Новости".

Як відомо, сьогодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетним ударом по території Сирії.

"Приготуйся, Росія, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп у Twitter.

Пізніше спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території (уряд Башара Асада).

Нагадаємо, вранці 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Москва залишає за собою право збивати ракети, випущені в бік Сирії.