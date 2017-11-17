Пєсков заявив, що РФ не готова звільнити українців, які перебувають в російських в'язницях

Пєсков прокоментував переговори Путіна з бойовиками "ЛНР" і "ДНР"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час обговорення обміну полоненими між бойовиками "Л/ДНР" і українськими військовими не йшла мова про звільнення українців, які знаходяться в російських СІЗО.

Про це повідомляє ТАСС.

"Про це не йдеться, це зовсім інша субстанція. Поки що обміну не буде", - заявив Пєсков.

15 листопада Путін вперше обговорив із ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Віктор Медведчук повідомив, що Україна готова звільнити 306 осіб і розраховує на звільнення 74 осіб.

В свою чергу, раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.