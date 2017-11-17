ПОЛІТИКА НОВИНИПрес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час обговорення обміну полоненими між бойовиками "Л/ДНР" і українськими військовими не йшла мова про звільнення українців, які знаходяться в російських СІЗО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пєсков заявив, що РФ не готова звільнити українців, які перебувають в російських в'язницях
Пєсков прокоментував переговори Путіна з бойовиками "ЛНР" і "ДНР"
Дмитро Пєсков. Фото: telegrafist.org
Про це повідомляє ТАСС.
"Про це не йдеться, це зовсім інша субстанція. Поки що обміну не буде", - заявив Пєсков.
15 листопада Путін вперше обговорив із ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.
Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Віктор Медведчук повідомив, що Україна готова звільнити 306 осіб і розраховує на звільнення 74 осіб.
В свою чергу, раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.
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