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Пільговий період оформлення "євроблях" не продовжать, – ДФС

У ДФС закликали "оперативно скористатись наданою законом пільгою, до 22 лютого
Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується.
Пільговий період оформлення "євроблях" не продовжать, – ДФС Фото: epravda.com.ua

З початку року в зонах митного контролю деяких митниць накопичилась значна кількість авто, власники яких очікують сплатити платежі, – але "популісти" радять автовласникам не поспішати, мовляв буде продовжено пільговий період (коефіцієнт 0,5 для акцизного податку), змінено порядок митного оформлення транспортних засобів тощо.

"За інформацією, отриманою мною в ході робочої зустрічі з головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною, продовження пільгового періоду не планується", – повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Віктор Кривицький у Facebook.

"Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу. Зрозуміло, що розмір митних платежів суттєво зросте", – наголосив він.

"А вже з травня цього року до порушників митних режимів "транзит" і "тимчасове ввезення" правоохоронці почнуть застосовувати жорсткі фінансові санкції аж до конфіскації транспортного засобу", – додав Кривицький.

Він закликав власників авто "оперативно скористатись наданою законом пільгою (до 22 лютого) та можливістю безперешкодно користуватись європейським автомобілем".

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.  Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015  року до набрання чинності цього закону. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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12 01 2019 14:40
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