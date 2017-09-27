Пілот Etihad Airways помер під час польоту

Пілот національної авіакомпанії ОАЕ - Etihad Airways - помер під час перевезення вантажів з Абу-Дабі в Амстердам, через що літаку довелося здійснити аварійну посадку в Кувейті.

У Кувейті на борт відразу ж піднялася медична команда, але допомогти пілоту вже було неможливо, повідомляє Gulf News.

"Etihad Airways з великим сумом повідомляє про загибель одного з її льотчиків на борту літака EY 927. Після того, як капітан став недієздатним на початку рейсу, перший офіцер дав тривожний дзвінок і спрямував повітряне судно в Кувейт", - ідеться в заяві компанії.

Подробиць інциденту авіакомпанія не розкриває.

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Нагадаємо, Олександр Акопов, який працює пілотом на рейсах турецької компанії Atlasglobal, 27 липня в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".