Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пілоти Ryanair розпочали у Європі наймасштабніший в історії страйк

Представник німецької профспілки пілотів Cockpit повідомив, що страйк почався о 3:01 ранку (4:01 за Києвом) 10 серпня і триватиме 24 години
У Європі розпочався наймасштабніший в історії страйк пілотів ірландського лоукостера Ryanair.
Пілоти Ryanair розпочали у Європі наймасштабніший в історії страйк Фото: GETTY IMAGES

У зв'язку зі страйком, що проходить у Німеччині, Бельгії, Швеції, Ірландії та Нідерландах, керівництво авіаперевізника анулювало близько 400 рейсів, повідомляє Deutsche Welle.

Найбільшу кількість рейсів - 250 - скасували у Німеччині. Анулювали практично всі рейси, які повинні були стартувати з німецьких аеропортів вранці 10 серпня.

Лише вдень з Німеччини знову почнуть вилітати літаки Ryanair, йдеться про зворотні рейси в інші країни, не охоплені протестом пілотів.

Загалом від страйку постраждають близько 55 тисяч пасажирів, з них - понад 42 тисяч в Німеччині. Їм запропонували перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квиток. Виплату інших компенсацій пасажирам керівництво Ryanair відхиляє.

Об'єднання Cockpit з січня 2018 року веде переговори з керівництвом лоукостера, вимагаючи укладення першої тарифної угоди з Ryanair і підвищення зарплатні. 

Водночас у Ryanair наголошують, що платня бортпровідника досягає 40 тисяч євро на рік, і вони мають по 14 вихідних щомісяця та оплачувані лікарняні.

Нагадаємо, Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2018 09:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Де починається і закінчується рівність?

Де починається і закінчується рівність?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.