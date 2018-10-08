Пілоти Ryanair розпочали у Європі наймасштабніший в історії страйк
У зв'язку зі страйком, що проходить у Німеччині, Бельгії, Швеції, Ірландії та Нідерландах, керівництво авіаперевізника анулювало близько 400 рейсів, повідомляє Deutsche Welle.
Найбільшу кількість рейсів - 250 - скасували у Німеччині. Анулювали практично всі рейси, які повинні були стартувати з німецьких аеропортів вранці 10 серпня.
Лише вдень з Німеччини знову почнуть вилітати літаки Ryanair, йдеться про зворотні рейси в інші країни, не охоплені протестом пілотів.
Загалом від страйку постраждають близько 55 тисяч пасажирів, з них - понад 42 тисяч в Німеччині. Їм запропонували перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квиток. Виплату інших компенсацій пасажирам керівництво Ryanair відхиляє.
Об'єднання Cockpit з січня 2018 року веде переговори з керівництвом лоукостера, вимагаючи укладення першої тарифної угоди з Ryanair і підвищення зарплатні.
Водночас у Ryanair наголошують, що платня бортпровідника досягає 40 тисяч євро на рік, і вони мають по 14 вихідних щомісяця та оплачувані лікарняні.
Нагадаємо, Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.
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