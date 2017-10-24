Пірати викрали моряків німецького судна біля берегів Нігерії
Судно належить гамбурзькій судноплавній компанії Peter Döhle Schiffahrts-KG і зареєстроване в Ліберії, повідомляє Deutsche Welle.
Вісім піратів із швидкохідного моторного човна пробралися на корабель і викрали шістьох членів екіпажу, включаючи капітана судна. Інцидент стався 21 жовтня.
Після того як пірати покинули борт судна, Demeter продовжив рух із рештою 12 членами екіпажу на борту, які в результаті нападу не постраждали.
На цей момент корабель уже в безпечних водах.
Викрадені моряки не є громадянами Німеччини, повідомляє агентство MTI Networks. Їхнього громадянства з метою безпеки не повідомляють.
Нещодавно нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу судна "Gaz Providence", яке було захоплено в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії.
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