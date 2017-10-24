Пірати викрали моряків німецького судна біля берегів Нігерії

Контейнеровоз належить гамбурзькій компанії і зареєстрований в Ліберії

Пірати напали на морський контейнеровоз Demeter, коли він перебував у затоці Біафра на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт.

Судно належить гамбурзькій судноплавній компанії Peter Döhle Schiffahrts-KG і зареєстроване в Ліберії, повідомляє Deutsche Welle.

Вісім піратів із швидкохідного моторного човна пробралися на корабель і викрали шістьох членів екіпажу, включаючи капітана судна. Інцидент стався 21 жовтня.

Після того як пірати покинули борт судна, Demeter продовжив рух із рештою 12 членами екіпажу на борту, які в результаті нападу не постраждали.

На цей момент корабель уже в безпечних водах.

Викрадені моряки не є громадянами Німеччини, повідомляє агентство MTI Networks. Їхнього громадянства з метою безпеки не повідомляють.