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Пірати викрали моряків німецького судна біля берегів Нігерії

Контейнеровоз належить гамбурзькій компанії і зареєстрований в Ліберії
Пірати напали на морський контейнеровоз Demeter, коли він перебував у затоці Біафра на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт.
Пірати викрали моряків німецького судна біля берегів Нігерії Фото: ННМ

Судно належить гамбурзькій судноплавній компанії Peter Döhle Schiffahrts-KG і зареєстроване в Ліберії, повідомляє Deutsche Welle.

Вісім піратів із швидкохідного моторного човна пробралися на корабель і викрали шістьох членів екіпажу, включаючи капітана судна. Інцидент стався 21 жовтня.

Після того як пірати покинули борт судна, Demeter продовжив рух із рештою 12 членами екіпажу на борту, які в результаті нападу не постраждали.

На цей момент корабель уже в безпечних водах.

Викрадені моряки не є громадянами Німеччини, повідомляє агентство MTI Networks. Їхнього громадянства з метою безпеки не повідомляють.

Нещодавно нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу судна "Gaz Providence", яке було захоплено в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії.

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24 10 2017 10:17
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