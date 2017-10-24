Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 64 тис. боєприпасів
Про це зазначається в повідомленні прес-служби ДСНС.
"Лише протягом останніх трьох діб здійснено 86 виїздів, в ході яких виявлено 703 боєприпаси", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією прес-служби, всього з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили і знищили 64 116 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 319 авіаційних бомб.
Також, тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.
Зокрема, на Луганщині протягом 23 жовтня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було обстежено 0,02 га території області, де виявлено та вилучено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.
У цей же день у Донецькій області піротехнічні підрозділи обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів 10,9 га території, де виявили 64 одиниці ВНП.
Нагадаємо, раніше піротехніки вилучили 150 вибухонебезпечних предметів під Маріуполем.
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