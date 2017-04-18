Піротехніки очистили Балаклію й прилеглі села від вибухонебезпечних предметів

Піротехніки очистили від вибухонебезпечних предметів територію міста Балаклія Харківської області та 9 населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 165 осіб та 44 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС 17 осіб та 5 одиниць техніки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 18 квітня у зведенні за добу.

Піротехніки ДСНС чергують там у цілодобовому режимі.

На місці події також продовжує працювати штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Балаклійської районної держадміністрації Степаном Масельським.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.