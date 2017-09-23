Піротехніки вилучили 150 вибухонебезпечних предметів під Маріуполем

У Нікольському районі Донецької області після пожежі та вибухів на складах боєприпасів піротехніки вилучили 150 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 15:30 23 вересня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили 150 вибухонебезпечних предметів на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Нікольському районі Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в селищі Новоянісоль, де розташована військова частина, піротехніки вилучили 8 вибухонебезпечних предметів та на відкритій території поблизу населеного пункту – 142 боєприпаси.

Загалом у регіоні обстежено 20 гектарів.

Нагадаємо, вдень 22 вересня на Донеччині під Маріуполем через пожежу у полі, а потім на території армійського складу вибухнули боєприпаси.