Піротехніки вилучили 150 вибухонебезпечних предметів під Маріуполем
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 15:30 23 вересня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили 150 вибухонебезпечних предметів на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Нікольському районі Донецької області", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, в селищі Новоянісоль, де розташована військова частина, піротехніки вилучили 8 вибухонебезпечних предметів та на відкритій території поблизу населеного пункту – 142 боєприпаси.
Загалом у регіоні обстежено 20 гектарів.
Нагадаємо, вдень 22 вересня на Донеччині під Маріуполем через пожежу у полі, а потім на території армійського складу вибухнули боєприпаси.
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