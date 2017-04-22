Піротехніки знищили п'ять п'ятисоткілограмових авіаційних бомб у Вінницькій області, – ВІДЕО

На Вінничині піротехніки в суботу, 22 квітня, підірвали п'ять п'ятисоткілограмових авіаційних бомб.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

"22 квітня бійцями ДСНС авіабомби та інші вибухонебезпечні предмети з дотриманням усіх заходів безпеки для населення (було перекрито автомобільні шляхи та виставлені пости) знищено шляхом підриву на місці виявлення", – йдеться в повідомленні.



Фото: dsns.gov.ua

Зазначається, що 19 квітня до Служби порятунку “101” від селищного голови села Писарівка надійшло повідомлення про те, що за межами населеного пункту виявлено предмети, зовні схожі на вибухонебезпечні. Прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували знахідки як фугасні авіаційні бомби та артилерійські снаряди.

У ДСНС повідомили, що 20 квітня при додатковому обстеженні території групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення було виявлено ще три ФАБ-500. Виявлені боєприпаси працівники нацполіції узяли під охорону. Враховуючи небезпеку потрапляння осколків на велику відстань (до 1,5 км) та можливу потужну вибухову хвилю, було скликано районну комісію з питань ТЕБ та НС. Для мінімізації наслідків вибуху прийняли рішення вкрити бомби мішками з відсівом та додатковим шаром грунту.

Нагадаємо, у Волинській області в результаті вибуху снаряду часів Другої світової війни загинув 34-річний чоловік.

В берлінському районі Розенталь виявили 250-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.